Супруги и их внук пропали на реке Лена - их ищут уже шесть дней

15 июля 55-летний дедушка, 46-летняя бабушка и их пятилетний внук отправились рыбачить на моторной лодке на реку Лена. Они собирались провести на природе пару дней, однако так и не вернулись домой.
Тревогу забил весь поселок Юбилейный, глава подал заявление. Семью ищут полицейские и волонтеры. Они обследуют берег, тайгу и зимовья в округе.
В районе устья реки Бобровка поисковики обнаружили затопленную лодку со спасательными жилетами, личными вещами и снастями.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее группа с 11 детьми пропала во время сплава в Прикамье. Группа не была официально зарегистрирована, поэтому неизвестна точная информация об участниках сплава и маршруте их передвижения.