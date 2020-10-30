Супруги погибли в огне при большом ночном пожаре в Новоалтайске

Сгорел частный дом. После тушения пожара обнаружили тела двух человек — 47-летний мужчина и его 45-летняя жена.
«Следственной группой проведен осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Как уточнили алтайском МЧС, вызов поступил в 23:50 — горел частный двухквартирный жилой дом на улице Линейная.
«На момент прибытия первого подразделения открытым огнем полыхала кровля дома и гараж по всей площади, наблюдалось сильное задымление внутри одной из квартир», — отметили в ведомстве.
Очевидцы сообщили, что внутри могут находиться люди. Однако их поиск осложняло распространение огня по большой площади — около 200 кв.метров.
В течение часа пламя локализовали, еще сорок минут потребовалось для ликвидирования открытого горения. Тела супругов нашли при разборе сгоревших конструкций.
Ранее алтайские пожарные спасли поселок, несмотря на ветер и отсутствие воды поблизости.