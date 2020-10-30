Алтайские пожарные спасли поселок, несмотря на ветер и отсутствие воды поблизости

В одном из дворов поселка загорелась постройка. Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза перехода пламени на жилой дом.
На подмогу пожарным прибыла добровольная пожарная дружина поселка.
«Для обеспечения водой, спасатели задействовали пожарный гидрант, расположенный на расстоянии полутора километров от места происшествия, на тушение было подано два многофункциональных ствола большой мощности», — рассказали в ведомстве.
Главная задача, которая стояла перед всеми — не допустить дальнейшего распространения огня.
«И с этой задачей, лишь благодаря быстрым и слаженным действиям, бойцы пожарной охраны и добровольцы успешно справились. Стихия была остановлена, удалось отстоять дом от пожара», — отметили в МЧС.
В результате огонь повредил крышу, стены и перекрытия на площади около 50 кв. метров. Никто не пострадал.
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