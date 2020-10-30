Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Алтайские пожарные спасли поселок, несмотря на ветер и отсутствие воды поблизости

В Алтайском крае профессиональные пожарные и пришедшие им на помощь добровольцы совместными усилиями остановили пожар в поселке Троицк, сообщает региональное МЧС.

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле.
22.mchs.gov.ru.

В одном из дворов поселка загорелась постройка. Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза перехода пламени на жилой дом.

На подмогу пожарным прибыла добровольная пожарная дружина поселка.

«Для обеспечения водой, спасатели задействовали пожарный гидрант, расположенный на расстоянии полутора километров от места происшествия, на тушение было подано два многофункциональных ствола большой мощности», — рассказали в ведомстве.

Главная задача, которая стояла перед всеми — не допустить дальнейшего распространения огня.

«И с этой задачей, лишь благодаря быстрым и слаженным действиям, бойцы пожарной охраны и добровольцы успешно справились. Стихия была остановлена, удалось отстоять дом от пожара», — отметили в МЧС.

В результате огонь повредил крышу, стены и перекрытия на площади около 50 кв. метров. Никто не пострадал.

Ранее на Алтае пожарные спасли дойное стадо, выведя коров из огня.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость