Суровый челябинский пенсионер сломал чугунные ворота у здания правительства

Выломав ворота, он никуда не пытался скрыться, прибывший наряд застал его на месте происшествия. Полицейским он пояснил, что ему не нравится, что от людей отгораживаются забором.
Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить, как пенсионер смог совершить подобный проступок, когда здание правительства находится под охраной и видеонаблюдением, пишет polit.ru.
Мужчина задержан, заведено административное дело по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Предположительно, пенсионер совершил проступок в нетрезвом состоянии.