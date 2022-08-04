Свадьба пела и плясала: жениха и свидетеля задержали после свадьбы из-за сбыта наркотиков

В квартире одного из фигурантов полицейские обнаружили и изъяли свёрток с веществом весом более 0,15 грамм. Судебная экспертиза показала, что это — смесь синтетических наркотических средств.
В квартире второго подозреваемого в Новосибирске оперативники изъяли и направили на экспертизу более 30 свертков с содержимым внутри порошкообразным веществом, подготовленными для дальнейшего сбыта.
Против мужчин возбудили уголовные дела по ч.3 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им грозит до 15 лет колонии.
Обоих фигурантов дела заключили под стражу.
Ранее 25-летнюю жительницу Барнаула поймали при сбыте наркотиков.