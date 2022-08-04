4 августа
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Происшествия

Свадьба пела и плясала: жениха и свидетеля задержали после свадьбы из-за сбыта наркотиков

В Томске после свадьбы полицейские задержали ранее судимых 34- и 40-летних жителей города по подозрению в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Изъятые наркотики
Изъятые наркотики
УМВД России по Томской области

В квартире одного из фигурантов полицейские обнаружили и изъяли свёрток с веществом весом более 0,15 грамм. Судебная экспертиза показала, что это — смесь синтетических наркотических средств.

В квартире второго подозреваемого в Новосибирске оперативники изъяли и направили на экспертизу более 30 свертков с содержимым внутри порошкообразным веществом, подготовленными для дальнейшего сбыта.

Против мужчин возбудили уголовные дела по ч.3 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им грозит до 15 лет колонии.
Обоих фигурантов дела заключили под стражу.

Ранее 25-летнюю жительницу Барнаула поймали при сбыте наркотиков.

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