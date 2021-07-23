Свеженькую Toyota Camry в угоне остановили на границе в Алтайском крае

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю обнаружили на госгранице легковой автомобиль, числящийся в угоне. За рулем была женщина.

При прохождении пограничного контроля она предъявила документы на Toyota Camry (2021 года выпуска), на котором планировала выехать из России.

«Однако, покинуть территорию нашей страны она не смогла, так как при проверке документов установлено, что данное транспортное средство числится в угоне, и принадлежит лизинговой компании „Константа“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания разрешения на вывоз авто из России не давала.

Пограничники передали машину сотрудникам МО МВД России «Рубцовский».

Ранее неизвестны угнали старый грузовик и бросили на болоте в селе Кислуха.