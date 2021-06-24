Неизвестные на Алтае угнали старый грузовик и бросили на болоте

В Алтайском крае полицейские разыскали угнанный грузовик и теперь разыскивают неизвестных угонщиков, сообщает региональное МВД.

Грузовик ГАЗ-53 1989 года выпуска исчез со двора частного дома в селе Кислуха.

«Оперативники в короткие сроки разыскали транспорт. Скорее всего, злоумышленник испугался последствий и решил избавиться от автомобиля, бросив его на болоте недалеко от села», — рассказали в ведомстве.

Грузовик в исправном состоянии возвратили хозяину. Теперь полицейские выясняют причастных к угону автомобиля.

Возбудили уголовное дело. Если угонщик один, то ему грозит до 5 лет лишения свободы, а если несколько и по предварительному сговору — до 7 лет.

Ранее пьяный житель Алтая угнал раритетный советский автомобиль ГАЗ-69.