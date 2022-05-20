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Происшествия

Своенравная алтайская река не дает спасателям отыскать двух пропавших мужчин

С 18 мая спасатели ищут пропавших жителей села Балыкча в Республике Алтай.

Поиски на Чулышмане.
Поиски на Чулышмане.
t.me/ugochs_altay

Местные жители 24 и 30 лет пропали в результате несчастного случая на реке Чулышман. По данным СМИ, молодые люди были на рыбалке.

20 мая спасатели обследовали около 1 км русла и береговой линии реки: проверяли все заводи и завалы, осматривали берега, прощупывали дно с помощью спасательного приспособления «кошка».

Но результатов это не принесло.

«Высокий уровень воды, быстрое течение и плохая видимость дна, значительно усложняют работу спасателей», — отметили в УГОЧС и ПБ по Республике Алтай.

Поисковые мероприятия продолжаются.

В МЧС просят не пренебрегать правилами безопасного поведения на воде, так как алтайские реки непредсказуемы — с быстрым течением, каменистым дном и очень холодной водой. Выжить в таких условиях крайне сложно.

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