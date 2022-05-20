Своенравная алтайская река не дает спасателям отыскать двух пропавших мужчин

Местные жители 24 и 30 лет пропали в результате несчастного случая на реке Чулышман. По данным СМИ, молодые люди были на рыбалке.
20 мая спасатели обследовали около 1 км русла и береговой линии реки: проверяли все заводи и завалы, осматривали берега, прощупывали дно с помощью спасательного приспособления «кошка».
Но результатов это не принесло.
«Высокий уровень воды, быстрое течение и плохая видимость дна, значительно усложняют работу спасателей», — отметили в УГОЧС и ПБ по Республике Алтай.
Поисковые мероприятия продолжаются.
В МЧС просят не пренебрегать правилами безопасного поведения на воде, так как алтайские реки непредсказуемы — с быстрым течением, каменистым дном и очень холодной водой. Выжить в таких условиях крайне сложно.