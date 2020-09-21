«Такая грязная статья»: герой публикации «Алтапресса» вызвал небывалый интерес со стороны СК и полиции

Барнаульским программистом Сергеем Фисенко, который пресек изнасилование на диком пляже, а потом взялся раскрывать более тяжкие преступления, заинтересовались правоохранительные органы. 18 сентября с Фисенко поговорили в отеле по расследованию особо важных дел СК по Алтайскому краю. А чуть ранее программиста пригласил на беседу шеф полиции Барнаула. Altapress.ru выяснил подробности.

35-летний программист Сергей Фисенко предотвратил изнасилование девушки на барнаульском Ковше 10 августа. И начал самостоятельное расследование изнасилований женщин. Эти тяжкие преступления не раскрыты с 2016 года.

Все показания участников происшествия 10 августа запротоколированы в отделе полиции Центрального района Барнаула, также они имеются в ГУ МВД по Алтайскому краю и региональном управлении Следственного комитета.

По итогам публикации на altapress.ru комментаторы назвали Фисенко «городским сумасшедшим». Возможно, так читают и правоохранители.

Вот, что сообщил Серей Фисенко 18 сентября, побывав в Следственном комитете: «В СК отказались от моей помощи. Сказали — ты не эксперт Минюста с допуском на изучение материалов уголовного дела. Поэтому не дадут номера телефонов подозреваемых для анализа и установления круга лиц».

«На счет объявленной награды, сказали, что они подумают, принимать такую помощь или нет», — добавил народный сыщик.

Полиция. altapress.ru

Напомним, Сергей Фисенко, предложил следствию вознаграждение за поимку преступника, которого не могут арестовать с 2016 года.

«После выхода статьи на сайте „Алтапресса“ мне позвонил сотрудник уголовного розыска и сообщил, что в воскресенье, в 10 часов утра, со мною хочет встретиться начальник УМВД по Барнаулу полковник Майдоров. Цель — обсудить произошедший инцидент».

«Пока что начальник УМВД согласен с моим мнением, что в ситуации, когда есть серийный насильник и мы не можем его столько уже лет поймать, надо отойти от дедовских предпосылок и методов. Нужно отрабатывать каждый сигнал», — говорит Фисенко.

«Понимаете, изнасилование — это такая позорная статья, не только для обвиняемого, но и для потерпевшей. Учитывая, что работа полиции у нас гласная, суды открытые, этот позор не хочет никто. В связи с чем, мало кто из жертв изнасилования хочет идти в полицию и сообщать о случившимся. На что полковник Майдоров мне сказал: «В том то и дело», — сообщил Сергей Фисенко.

Altapress.ru следит за развитием ситуации.