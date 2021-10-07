Таксист заблокировал студентку в авто и уговаривал пойти на свидание в McDonald's

Водитель довез ее до места, но выпустить из машины отказался — заблокировал двери.
По словам девушки, водитель-иностранец стал без предупреждения ее хватать и делать непристойные комплименты, затем начал приставать.
Позже он уговаривал ее «покататься» и настойчиво просил сходить на свидание в McDonald’s. На отказы и требования девушки ее отпустить водитель не реагировал, пишет Газета.Ru.
В итоге студентке удалось выбраться из машины и убежать. Она обратилась в полицию, водителя ищут.
Между тем в Барнауле таксист спас девушку, которую пытались похитить двое парней с ножом.