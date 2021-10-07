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Происшествия

Таксист заблокировал студентку в авто и уговаривал пойти на свидание в McDonald's

Московская студентка пожаловалась в полицию — она вызвала такси с работы, но водитель отказался выпускать ее у дома и запер, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

Водитель довез ее до места, но выпустить из машины отказался — заблокировал двери.

По словам девушки, водитель-иностранец стал без предупреждения ее хватать и делать непристойные комплименты, затем начал приставать.

Позже он уговаривал ее «покататься» и настойчиво просил сходить на свидание в McDonald’s. На отказы и требования девушки ее отпустить водитель не реагировал, пишет Газета.Ru.

В итоге студентке удалось выбраться из машины и убежать. Она обратилась в полицию, водителя ищут.

Между тем в Барнауле таксист спас девушку, которую пытались похитить двое парней с ножом.

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