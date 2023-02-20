Таксистка пыталась скрыться с места ДТП и избила гаишника

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) женщина протаранила три автомобиля и уехала с места аварии, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Происшествие случилось на парковке в одном из дворов города Урай.

Женщина не вписалась в поворот и врезалась в припаркованные автомобили, а после попыталась скрыться с места ДТП. Однако ее догнал патруль ГИБДД.

Тогда женщина набросилась на автоинспектора, несколько раз ударила по голове, оторвала нагрудные значки с его формы и выругалась, указывает Газета.Ru.

От освидетельствования на состояние опьянения отказалась, сотрудники ГИБДД составили протоколы об административных нарушениях.

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