20 февраля
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Происшествия

Таксистка пыталась скрыться с места ДТП и избила гаишника

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) женщина протаранила три автомобиля и уехала с места аварии, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Происшествие случилось на парковке в одном из дворов города Урай.

Женщина не вписалась в поворот и врезалась в припаркованные автомобили, а после попыталась скрыться с места ДТП. Однако ее догнал патруль ГИБДД.

Тогда женщина набросилась на автоинспектора, несколько раз ударила по голове, оторвала нагрудные значки с его формы и выругалась, указывает Газета.Ru.

От освидетельствования на состояние опьянения отказалась, сотрудники ГИБДД составили протоколы об административных нарушениях.

Ранее сына Жириновского задержали на 15 суток за нападение на полицейского.

Вечером 14 февраля он ужинал в Москве на Лубянке в грузинском ресторане. Там учинил скандал и администрация заведения вызвала полицию.

Дебошира забрали в участок, где он разбуянился пуще прежнего и стал оскорблять силовиков. Одного из них он ударил кулаком.

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