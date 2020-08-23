Тактика и стратегия: адвокат указал на отсутствие логики в деле Ефремова

Известный российский адвокат Сергей Жорин рассказал «Пятому каналу», что логика в действиях сторон в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова отсутствует и призвал не искать ее.

В судебной практике очень редко клиенты после отказа от адвоката разрешают ему оставаться консультантом, заявил Жорин. По его словам, если услуги юриста не устраивают, от него отказываются и обращаются к другому.

Жорин заметил, что он уже давно не ищет каких-то логических объяснений тем или иным действиям сторон процесса.

При этом он указал — описывать поведение и стратегию участвующих в процессе адвокатов не может в связи с этикой, пишет Lenta.ru.

Ранее Ефремов решил сменить своего адвоката. Подсудимый отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Их он решил оставить в качестве консультантов, а для судебных заседаний нанять юристов «посильнее».

По мнению Екатерины Гордон, актер Михаил Ефремов решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева, чтобы растянуть время и отодвинуть тот момент, когда придется признать свою вину в пьяном ДТП со смертельным исходом.

Гордон подчеркнула — Ефремову нужно уходить от версий о сгустках энергии и паранормальных силах, чтобы смягчить наказание.

Обвинение

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), в связи с аварией, которая произошла вечером 8 июня. Джип под управлением артиста в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.