Таран небоскребов, выстрел в алтайскую бортпроводницу: как захватывали и угоняли пассажирские самолеты

Боевики захватили самолет авиакомпании Susi Air и взяли в заложники пилота и пять пассажиров 8 февраля. Инцидент произошел в Индонезии. Террористы потребовали признать независимой индонезийскую провинцию Западное Папуа. Altapress.ru вспоминает самые громкие случаи захватов самолетов в истории.

Первый в истории захват самолета

Первой в истории попыткой угона самолета можно считать инцидент в Перу в 1931 году. Перуанские повстанцы собирались разбросать с воздуха листовки с призывом к революции. Для этого они захватили пилота американской авиакомпании Ford Tri-Motor Байрона Ричардса и потребовали направить самолет в Лиму.

Однако попытка не удалась, так как пилот просто отказался лететь. Повстанцы держали его 10 дней, после чего отпустили. Книга рекордов Гиннеса признала этот случай первым в истории.

Перу Wikimedia Commons

Первый угон самолета в СССР

Впервые в СССР самолет угнали в 1970 году в аэропорту Батуми. Террористов было двое — отец и сын, Пранас и Альгирдас Бразинскасы. Они пронесли с собой на борт ручную гранату и обрез, подозвали стюардессу Надежду Курченко и попросили передать пилоту, что курс меняется, и лайнер направится в Турцию.

Надежда Курченко была уроженкой Алтая — она родилась 29 декабря 1950 года в селе Новополтава Ключевского района Алтайского края. Она успела крикнуть в кабину пилотов «Нападение!», после чего ее убили.

Захватчики начали стрелять, а после пробрались в кабину и ранили их. Летчики совершили рейс в Трабзон в Турцию. Там террористов арестовали.

Суд приговорил Бразинскасов к 8 годам тюрьмы. Спустя 2 года за хорошее поведение отца с сыном отпустили по амнистии. Они нелегально перебрались в Штаты, после чего отец убил сына гантелей в пылу ссоры.

Самолет в небе. Авиасообщение. CC0

Захват семьей Овечкиных

Самым громким случаем в истории СССР был захват самолета Ту-154 семьей Овечкиных в 1988 году. 10 человек — семь сыновей, их мать Нинель и двое дочерей — захватили самолет Ту-154, летевший в Ленинград, и потребовали направить его в Лондон. Там террористы надеялись начать новую жизнь.

Семья Овечкиных прославилась в Советском союзе тем, что создали семейный джазовый ансамбль «Семь Симеонов», в котором играли семь братьев. Они колесили по всей стране и даже ездили с гастролями в Японию. Там то они и решили покинуть СССР и начать жить за границей.

Овечкиных перехватили военные на аэродроме Вещево. Во время штурма погибли девять человек. Среди них — Нинель Овечкина и пятеро ее сыновей, а также стюардесса Тамара Жаркая и трое пассажиров. А ведь Овечкины всего три года не дожили до падения «железного занавеса».

Семья Овечкиных Wikimedia Commons

Угон самолета в Алжире и предотвращение теракта

В декабре 1994 года группа вооруженных террористов захватила пассажирский лайнер компании Air France, следовавшего из Алжира в Париж. Они требовали отпустить из алжирских тюрем их двух соратников и отправиться в Париж. В доказательство своих намерений они убили трех пассажиров.

Однако настоящим мотивом преступников было взорвать самолет над Эйфелевой башней. Террористам сообщили, что топлива до Парижа не хватает и нужна дозаправка в Марселе. Сразу после посадки для дозаправки начался штурм лайнера. Всех четверых захватчиков ликвидировали.

Эйфелева башня. СС0

Трагедия 11 сентября

Самым страшным захватом можно считать трагедию 11 сентября 2001 года. Террористы захватили четыре самолета и сами управляли некоторыми из них. Один из них они направили в Северную башню Всемирного торгового центра. В результате погибли все 92 человека на борту судна и около 1600 человек в башне и возле нее.