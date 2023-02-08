Таран небоскребов, выстрел в алтайскую бортпроводницу: как захватывали и угоняли пассажирские самолеты

Первый в истории захват самолета
Первой в истории попыткой угона самолета можно считать инцидент в Перу в 1931 году. Перуанские повстанцы собирались разбросать с воздуха листовки с призывом к революции. Для этого они захватили пилота американской авиакомпании Ford Tri-Motor Байрона Ричардса и потребовали направить самолет в Лиму.
Однако попытка не удалась, так как пилот просто отказался лететь. Повстанцы держали его 10 дней, после чего отпустили. Книга рекордов Гиннеса признала этот случай первым в истории.
Первый угон самолета в СССР
Впервые в СССР самолет угнали в 1970 году в аэропорту Батуми. Террористов было двое — отец и сын, Пранас и Альгирдас Бразинскасы. Они пронесли с собой на борт ручную гранату и обрез, подозвали стюардессу Надежду Курченко и попросили передать пилоту, что курс меняется, и лайнер направится в Турцию.
Надежда Курченко была уроженкой Алтая — она родилась 29 декабря 1950 года в селе Новополтава Ключевского района Алтайского края. Она успела крикнуть в кабину пилотов «Нападение!», после чего ее убили.
Захватчики начали стрелять, а после пробрались в кабину и ранили их. Летчики совершили рейс в Трабзон в Турцию. Там террористов арестовали.
Суд приговорил Бразинскасов к 8 годам тюрьмы. Спустя 2 года за хорошее поведение отца с сыном отпустили по амнистии. Они нелегально перебрались в Штаты, после чего отец убил сына гантелей в пылу ссоры.
Захват семьей Овечкиных
Самым громким случаем в истории СССР был захват самолета Ту-154 семьей Овечкиных в 1988 году. 10 человек — семь сыновей, их мать Нинель и двое дочерей — захватили самолет Ту-154, летевший в Ленинград, и потребовали направить его в Лондон. Там террористы надеялись начать новую жизнь.
Семья Овечкиных прославилась в Советском союзе тем, что создали семейный джазовый ансамбль «Семь Симеонов», в котором играли семь братьев. Они колесили по всей стране и даже ездили с гастролями в Японию. Там то они и решили покинуть СССР и начать жить за границей.
Овечкиных перехватили военные на аэродроме Вещево. Во время штурма погибли девять человек. Среди них — Нинель Овечкина и пятеро ее сыновей, а также стюардесса Тамара Жаркая и трое пассажиров. А ведь Овечкины всего три года не дожили до падения «железного занавеса».
Угон самолета в Алжире и предотвращение теракта
В декабре 1994 года группа вооруженных террористов захватила пассажирский лайнер компании Air France, следовавшего из Алжира в Париж. Они требовали отпустить из алжирских тюрем их двух соратников и отправиться в Париж. В доказательство своих намерений они убили трех пассажиров.
Однако настоящим мотивом преступников было взорвать самолет над Эйфелевой башней. Террористам сообщили, что топлива до Парижа не хватает и нужна дозаправка в Марселе. Сразу после посадки для дозаправки начался штурм лайнера. Всех четверых захватчиков ликвидировали.
Трагедия 11 сентября
Самым страшным захватом можно считать трагедию 11 сентября 2001 года. Террористы захватили четыре самолета и сами управляли некоторыми из них. Один из них они направили в Северную башню Всемирного торгового центра. В результате погибли все 92 человека на борту судна и около 1600 человек в башне и возле нее.
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