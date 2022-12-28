28 декабря
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Происшествия

Тела двоих росгвардейцев обнаружили в служебной квартире

В подмосковной Балашихе нашли тела двоих 27-летних военнослужащих дивизии Дзержинского, сообщает «МК».

Лабораторные исследования.
Лабораторные исследования.
unsplash.com

ЧП случилось в служебной квартире.

Предварительно, росгвардейцы — прапорщик и сержант — отравились неизвестным веществом. Из квартиры изъяли бутылку из-под водки и порошок белого цвета.

Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружили.

Устанавливается точная причина смерти мужчин, пишет Lenta.ru. Ведется разбирательство.

Ранее труп человека в черном мешке нашли около трамвайных путей в Новосибирске. А окровавленный труп нашли в подъезде многоэтажки в Барнауле.

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