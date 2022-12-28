Тела двоих росгвардейцев обнаружили в служебной квартире

ЧП случилось в служебной квартире.
Предварительно, росгвардейцы — прапорщик и сержант — отравились неизвестным веществом. Из квартиры изъяли бутылку из-под водки и порошок белого цвета.
Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружили.
Устанавливается точная причина смерти мужчин, пишет Lenta.ru. Ведется разбирательство.
Ранее труп человека в черном мешке нашли около трамвайных путей в Новосибирске. А окровавленный труп нашли в подъезде многоэтажки в Барнауле.
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