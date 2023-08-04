Тела пропавшей в июле семейной пары нашли в реке в Сибири

Как сообщают в региональном управлении МВД, тела 55-летнего мужчины и 46-летней женщины, его жены, нашли в реке Чечуй.
Их обнаружили в отдаленном районе, где не было стабильной мобильной связи. Известно, что семья отправлялась на моторной лодке рыбачить в реке Лена.
Они должны были вернуться через два дня, но в родной поселок так и не вернулись. Позднее нашли затопленную лодку с вещами, но поиски людей заняли больше времени.
Пятилетнего мальчика все еще не нашли, поиски продолжают.
Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование на контроле региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что продолжаются поиски мужчины, который на спор решил переплыть Катунь.