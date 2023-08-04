4 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Тела пропавшей в июле семейной пары нашли в реке в Сибири

Семейная пара вместе с пятилетним внуком пропала в Иркутской области в середине июля, сообщает "Лайф.ру".

Обнаруженные снасти.
Обнаруженные снасти.
mvd_38

Как сообщают в региональном управлении МВД, тела 55-летнего мужчины и 46-летней женщины, его жены, нашли в реке Чечуй.

Их обнаружили в отдаленном районе, где не было стабильной мобильной связи. Известно, что семья отправлялась на моторной лодке рыбачить в реке Лена.

Они должны были вернуться через два дня, но в родной поселок так и не вернулись. Позднее нашли затопленную лодку с вещами, но поиски людей заняли больше времени.

Пятилетнего мальчика все еще не нашли, поиски продолжают.

Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование на контроле региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что продолжаются поиски мужчины, который на спор решил переплыть Катунь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость