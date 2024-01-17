17 января
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Происшествия

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Центробанк предупредил россиян о новом мошенничестве по телефону. Они стали имитировать голоса близких потенциальной жертвы. Об этом пишет РИА Новости.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Злоумышленники выходят на контакт с человеком от близкого человека, имитируя голос через специальные программы. Люди начинают доверять и переводят деньги на нужный счет.

В Центробанке предупредили, что ни в коем случае нельзя пересылать свои данные из документов в социальных сетях или сомнительных сайтах. Также нельзя делать никаких денежных операций, если родственники звонят с неизвестных номеров.

Лучшим решением будет перезвонить человеку и узнать, действительно ли ему нужна помощь.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассказал, как распознать мошенника по телефону. По мнению экспертов, их отличает несколько действий.

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