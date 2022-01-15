Телефонные мошенники воспользовались актуальной темой QR-кодов

Они просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, пишет «Коммерсантъ».

Код из СМС требуется, чтобы попасть в личный кабинет жертвы на «Госуслугах», поясняет эксперт.

В Минцифры говорят, что не сталкивались с жалобами граждан на такие звонки.

Обычно телефонный мошенник уже располагает какими-то сведениями о жертве, например, обращается к ней по имени, предупреждает Ульянов: «При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность жертвы».

По его мнению, схема становится успешной в силу реальной актуальности проблем с корректным отображением или получением на портале QR-кодов.

Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский говорит, что это достаточно распространенная схема, причем не только на указанном ресурсе. Как обычно, цель злоумышленников — вынудить пользователя принять быстрое, импульсивное решение, не давая времени перепроверить информацию. Раньше мошенники представлялись сотрудниками банка, МВД или других госорганов, отмечают эксперты Bi.Zone.

На портале «Госуслуги» хранится много персональной информации — электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях или недвижимости, отмечает директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

Данные документов можно использовать, например, на доверенных сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществляется путем подтверждения личности через профиль «Госуслуг».

Ранее сообщалось, как сотрудник банка в Барнауле сам попался на удочку мошенника из «службы безопасности».