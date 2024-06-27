Тело человека нашли под опрокинвушимся поездом в Коми

Тело мужчины обнаружили под одним из опрокинувшихся вагонов пассажирского поезда в Коми.
Личность мужчины устанавливают.
Ранее в Коми сошел с рельсов пассажирский поезд.
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Труп обнаружили под одним из вагонов, сообщает Baza.
Тело мужчины обнаружили под одним из опрокинувшихся вагонов пассажирского поезда в Коми.
Личность мужчины устанавливают.
Ранее в Коми сошел с рельсов пассажирский поезд.
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