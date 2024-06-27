27 июня
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Происшествия

В Коми сошел с рельс пассажирский поезд. Что известно

Причиной происшествия с поездом стал подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков, сообщает РЖД.

Поезд, электротранспорт.
Поезд, электротранспорт.
unsplash.com.

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный в Республике Коми. Внутри вагонов находилось 232 пассажира. Пострадало около 50 человек. 10 человек находится в тяжелом состоянии, среди них двое детей 7 и 14-летнего возраста.

По словам одной из пострадавших, в начале пути всё было нормально и ничего не предвещало беды, но потом поезд стал покачиваться, а вещи падать, кто-то из пассажиров резко упал и сразу сломал ногу, люди вылетали через разбитые окна прямо в воду. Как рассказала женщина из вагона было сложно выбраться. Мужчины, которые были уже снаружи, помогали тем, кто был внутри.

Очевидцы и спасатели забирались на перевернувшиеся вагоны и доставали пассажиров через разбитые стекла. Для пассажиров развернули ПВР — в гостинице и в школе в городе Инте.

Всем пассажирам возместят полную стоимость проезда и начислят 20 000 баллов по программе «РЖД Бонус». АО «ФПК» организует бесплатный проезд до станции Инта для родственников пострадавших, которые были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело после схода с рельсов пассажирского поезда в Коми. Виновным грозит два года колонии по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Ранее сообщалось, что в Барнауле загорелся трамвай.

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