Еще один трамвай загорелся в Барнауле

Однако очевидцы отмечают, что пассажиров внутри вагона видно не было.
Причины произошедшего неизвестны.
Ранее из-за сгоревшего в Барнауле трамвая поменяли движение маршрута №7.
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В районе ул. Аванесова горожане заметили пожарных, которые тушили трамвай, сообщают читатели altapress.ru.
Однако очевидцы отмечают, что пассажиров внутри вагона видно не было.
Причины произошедшего неизвестны.
Ранее из-за сгоревшего в Барнауле трамвая поменяли движение маршрута №7.
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