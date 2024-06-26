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Происшествия

Еще один трамвай загорелся в Барнауле

В районе ул. Аванесова горожане заметили пожарных, которые тушили трамвай, сообщают читатели altapress.ru.

Трамвай.
Трамвай.
Предоставлено altapress.ru

Однако очевидцы отмечают, что пассажиров внутри вагона видно не было.

Причины произошедшего неизвестны.

Ранее из-за сгоревшего в Барнауле трамвая поменяли движение маршрута №7.

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