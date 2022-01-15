Тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями нашли в общежитии

На лестничной клетке общежития в Кисловодске жильцы нашли тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями.

Мужчину, подозреваемого в его убийстве, задержали, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Подозреваемым оказался 54-летний местный житель. По данным следствия, утром семья оставила ребенка с няней, которая проживала с сожителем.

По какой причине мужчина убил мальчика, — не сообщается, пишет Lenta.ru.

Подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «112». Мужчина, по данным СМИ, нанес ребенку порядка 9 ножевых ранений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее жительница Барнаула убила новорожденного из-за того, что муж не хотел ребенка.