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Происшествия

Тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями нашли в общежитии

На лестничной клетке общежития в Кисловодске жильцы нашли тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Мужчину, подозреваемого в его убийстве, задержали, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Подозреваемым оказался 54-летний местный житель. По данным следствия, утром семья оставила ребенка с няней, которая проживала с сожителем.

По какой причине мужчина убил мальчика, — не сообщается, пишет Lenta.ru.

Подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «112». Мужчина, по данным СМИ, нанес ребенку порядка 9 ножевых ранений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее жительница Барнаула убила новорожденного из-за того, что муж не хотел ребенка.

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