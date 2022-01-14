Жительница Барнаула убила новорожденного из-за того, что муж не хотел ребенка

Молодая многодетная мать из Барнаула задушила своего новорожденного ребенка из-за того, что ее супруг не хотел еще детей, пишет « КП — Барнаул ». Всего в семье воспитывается трое.

27-летняя женщина родила в квартире в ноябре 2021 года. По информации источников, она пыталась скрывать беременность от своего супруга, который не хотел еще одного ребенка. Четвертого, по мнению мужа, они бы не потянули.

Муж подозревал о беременности из-за округлившихся форм, но супруга все отрицала.

В тот день схватки начались, когда мужчины как раз не было дома. Родив ребенка, она положила его в пакет, перекрыв доступ к кислороду, а потом закопала за сараем.

Все выяснилось, когда на следующий день ей пришлось обратиться в больницу из-за открывшегося кровотечения. В этот же вечер в многодетную семью нагрянула полиция.

Эксперты установили, что на момент совершения убийства обвиняемая была вменяемой. Она уже полностью признала свою вину и раскаялась.

Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.