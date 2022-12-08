Тело задушенной женщины россиянин хранил на балконе, а потом на глазах полицейских выбросил труп

Это произошло в Республике Коми, в Усинске, пишет Газета.Ru.
В полицию поступило сообщение, что на балконе одного из жилых домов находится тело женщины.
Силовики попытались проникнуть в жилище к подозреваемому, но он отказался их впускать.
Во время вскрытия двери мужчина на глазах у полицейских выбросил тело жертвы с балкона.
Предварительно, смерть женщины наступила от удушения. Кроме того, на лице и теле обнаружены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее тело дочери мать залила бетоном и соорудила тумбочку.
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