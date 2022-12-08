8 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Тело задушенной женщины россиянин хранил на балконе, а потом на глазах полицейских выбросил труп

Задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в убийстве женщины.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Это произошло в Республике Коми, в Усинске, пишет Газета.Ru.

В полицию поступило сообщение, что на балконе одного из жилых домов находится тело женщины.

Силовики попытались проникнуть в жилище к подозреваемому, но он отказался их впускать.

Во время вскрытия двери мужчина на глазах у полицейских выбросил тело жертвы с балкона.

Предварительно, смерть женщины наступила от удушения. Кроме того, на лице и теле обнаружены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее тело дочери мать залила бетоном и соорудила тумбочку.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость