Темное ДТП майора. Экс-сотрудник алтайского главка полиции доказывает, что не виноват в пьяной аварии

Теперь уже экс-майор угрозыска ГУ МВД по Алтайскому краю Игорь Бородянский оказался в незавидном положении. 17 июня Октябрьский суд Барнаула подтвердил законность увольнения 34-летнего офицера из органов за пьяное ДТП. Однако 25 июня этот же суд, но при другом составе отменил сразу четыре административных постановления на Бородянского по одинаковому основанию — факт его нахождения за рулем в момент той аварии не доказан.

Рапорт дежурного

Руководству ГУ МВД по Алтайскому краю рапорт об участии майора Игоря Бородянского в дорожном происшествии поступил из дежурной части. ДТП произошло на одном из барнаульских перекрестков. Столкнулись автомашины Mitsubishi и Toyota.

По данным из рапорта, на Бородянского, который «допустил ДТП», составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ водителя пройти освидетельствование на состояние опьянения).

Служебная проверка показала: Бородянский, находясь вне службы, в гражданской одежде, в состоянии алкогольного опьянения сел за управление автомобилем и допустил столкновение.

По итогам проверки майора уволили со службы за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.

Уволенный майор обжаловал решение руководства главка полиции в Октябрьский районный суд. В судебном процессе он не отрицал, что в тот вечер был подшофе, но заявил, как и в ходе служебной проверки, что за руль не садился. 17 июня Бородянский суд первой инстанции проиграл.

Октябрьский районный суд Барнаула. Надежда Скалон

Встреча на перекрестке

По информации из решения судьи Натальи Бабаскиной, гражданин Бородянский, управляя транспортным средством Mitsubishi, не уступил дорогу автомобилю Toyota, который имел приоритет на перекрестке. Два спутника майора с места ДТП предпочли скрыться.

При проведении разбирательства на месте сотрудники ГИБДД составили протоколы о том, что водитель Mitsubishi, кроме уже упомянутой ст. 12.26 КоАП, нарушил:

ст. 12.1 КоАП ( управление ТС , не зарегистрированным в установленном порядке;

управление ТС не зарегистрированным в установленном порядке; ст. 12.3 КоАП ( управление ТС водителем , не имеющим при себе документов , предусмотренных ПДД);

управление ТС водителем не имеющим при себе документов предусмотренных ПДД); ст. 12.37 КоАП ( несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС).

Также в материалах дела Октябрьского суда есть ссылка на показания второго участника аварии — гражданина А, управлявшего автомобилем Toyota. Он подтвердил, что за рулем Mitsubishi находился именно Игорь Бородянский.

Кроме того, имеется подписанный им самим акт об отстранении водителя на месте ДТП от управления автомобилем. Он при понятых там же «дунул в трубочку», акт гласит — Бородянский был нетрезв.

Алкотестер ГИБДД. 22.мвд.рф

«К версии истца о том, что он не понимал суть производимых в отношении него сотрудниками ДПС мероприятий, суд относится критически», — указала Наталья Бабаскина, отметив, что из послужного списка Бородянского видно: ранее он сам работал инспектором ГИБДД.

Нет состава нарушения

25 июня в Октябрьском суде рассматривались четыре жалобы Игоря Бородянского на поставления ГИБДД о привлечении к административной ответственности.

Судья Наталья Фролова отменила все четыре постановления в связи с отсутствием состава правонарушения.

По версии Бородянского, в этот день покупатель его автомобиля Б. привез оставшуюся сумму по сделке и согласился доставить подвыпившего майора до дома. Сразу после столкновения на перекрестке Б, «не говоря ни слова, скрылся с места ДТП».

«Данные обстоятельства были подтверждены в ходе судебного разбирательства пояснениями потерпевшего А. (водителя Toyota — Прим. altapress.ru)», — цитируем судью Фролову, помня о его противоположных показаниях в деле, которое рассмотрела судья Бабаскина. Потерпевший видел, как водитель скрылся, а «Бородянский выходил из автомобиля со стороны пассажирского сиденья».

ДТП , ГИБДД. vk.com/gazetazar

То, что за рулем был он сам, а не Бородянский, в судебном процессе подтвердил и покупатель Mitsubishi. Мужчина объяснил, что покинул место аварии «из-за отсутствия прав на управление ТС, что повлекло бы для меня негативные последствия», сказало в материалах дела.

Также судья Фролова отметила, что при составлении одного из протоколов «Бородянский не присутствовал», как не было его и при вынесении сотрудником ГИБДД решения о привлечении к ответственности.

Будет ли Игорь Бородянский обжаловать решение судьи Бабаскиной (дата в вступления в законную силу — 24 июля), altapress.ru выяснить не удалось — на момент подготовки публикации экс-майор на сообщение в социальной сети не ответил.