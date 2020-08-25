Тепловоз снес дрезину с группой людей

Тепловоз столкнулся с самоходной ручной дрезиной на 113 км Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В результате этого происшествия есть погибшие, проинформировала пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

«По предварительным данным, на дрезине находились девять человек. В результате столкновения два человека погибли, один пострадал. Дрезина перевозила рабочих», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту ведомство инициировало доследственную проверку.

В Алтайском крае 24 июля около 16:00 на ж/д переезде в районе села Озерки в Тальменском районе произошло смертельное ДТП — пожарная машина врезалась в грузовой поезд. В итоге один спасатель погиб на месте, еще одного госпитализировали в очень тяжелом состоянии, и еще двоих отправили в больницу с более легкими травмами.