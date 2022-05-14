Тепловоз задавил трех рабочих из Алтайского края на железной дороге

Ночью 14 мая трое работников занимались демонтажем и укладкой железнодорожного полотна. Во время работы машинист электровоза, из-за плохой видимости не заметил работающую бригаду и совершил наезд на мужчин.
«Тепловозом ТЭМ-2 было травмировано трое работников ПМС-177 в возрасте от 19 до 36 лет. В результате происшествия 19-летний рабочий скончался на месте, второй мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, третий — от врачебной помощи отказался», — сообщили в ведомстве.
Транспортные полицейские установили, что пострадавшие — жители Алтайского края.
Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее на железнодорожном перегоне Топчиха — Алейская грузовой поезд сбил 18-летнего парня.