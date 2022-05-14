Тепловоз задавил трех рабочих из Алтайского края на железной дороге

Три человека пострадали на железной дороге в районе перегона «Труновское-Кожурла» в Новосибирской области. Один из них, 19-летний парень, погиб на месте. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Ночью 14 мая трое работников занимались демонтажем и укладкой железнодорожного полотна. Во время работы машинист электровоза, из-за плохой видимости не заметил работающую бригаду и совершил наезд на мужчин.

«Тепловозом ТЭМ-2 было травмировано трое работников ПМС-177 в возрасте от 19 до 36 лет. В результате происшествия 19-летний рабочий скончался на месте, второй мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, третий — от врачебной помощи отказался», — сообщили в ведомстве.

Транспортные полицейские установили, что пострадавшие — жители Алтайского края.

ЧП на железной дороге. zapsib-sut.sledcom.ru

Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее на железнодорожном перегоне Топчиха — Алейская грузовой поезд сбил 18-летнего парня.