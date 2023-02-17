Теракт на химпредприятии предотвратили в России

Террористы хотели подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.
Оказалось, что злоумышленники — уроженцы центральноазиатских регионов. Известно, что они присягнули ИГ* и после теракта хотели уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.
При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Больше никто не пострадал.
Спецслужбы нашли в их жилье лабораторию по производству взрывчатки, самодельную бомбу большой мощности, а также зажигательные смеси, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.
*Запрещенная в России организация.
Ранее в Алтайском крае прошли антитеррористические учения.