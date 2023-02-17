Теракт на химпредприятии предотвратили в России

Два сторонника террористической организации «Исламское государство"* готовили теракт на химическом предприятии в Калужской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Террористы хотели подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами.

Оказалось, что злоумышленники — уроженцы центральноазиатских регионов. Известно, что они присягнули ИГ* и после теракта хотели уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и получили смертельные ранения. Больше никто не пострадал.

Спецслужбы нашли в их жилье лабораторию по производству взрывчатки, самодельную бомбу большой мощности, а также зажигательные смеси, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

*Запрещенная в России организация.

Ранее в Алтайском крае прошли антитеррористические учения.