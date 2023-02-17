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Жизнь

Обезвредят «террористов» в районе Алтайского края

Антитеррористические учения проведут 17 февраля 2023 года в Тальменке. Об этом сообщают в следственном управлении Алтайского края.

Теракт.
Теракт.
unsplash.com

Во время учений, которые продлятся с 9:00 до 15:00, отработают первоочередные мероприятия по противодействию возможным терактам на ЖД и автовокзалах.

В ведомстве отмечают, что на расписание ЖД-транспорта и междугородних автобусов учения не повлияют.

Местное население просят соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от правоохранителей. Также жителей призывают по необходимости содействовать представителям силовых структур.

Ранее молодой барнаулец получил 16 лет «строгача» за подготовку терактов.

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