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Происшествия

Террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием психотропных веществ

Террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. Об этом сообщает Baza.

У "Крокус Сити Холла" после теракта.
У "Крокус Сити Холла" после теракта.
Пресс-служба губернатора Московской области

Известно, что мужчины несколько раз посещали здание до атаки — 7, 10 и 14 марта.

У Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу.

В их анализах нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности. Источник не уточнил название вещества.

Кроме того, Фаридуни Шамсутдин приходил в «Крокус» 7 марта, что подтверждает фотография, которую сделал фотограф концертного зала. Еще один подозреваемый приходил в «Крокус» два раза — 10 и 14 марта.

При этом за день до трагедии, 21 марта, террористов видели на «Газпромнефти» в районе Строгино и МКАД. Они заправляли автомобиль, на котором позже пытались скрыться.

Ранее сообщалось, что сибиряк из списка пропавших попал в список погибших в «Крокус Сити Холл».

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