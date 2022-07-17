Ты не ты, когда голоден. Сибиряк напал на курьера с роллами и шаурмой и угодил в колонию

Как пишет «КП Новосибирск», обвиняемый находился дома вместе со своим знакомым, который заказал еду. Когда курьер ее привез, мужчины напали на парня и забрали сумку с роллами, напитками и шаурмой.
Курьер вызвал полицию. Оказалось, что один из нападавших был под административным надзором.
Сотрудники полиции возбудили уголовные дела по двум статьям — грабеж с применением насилия и уклонение от административного надзора.
Новосибирца приговорили к 2 годам и 1 месяцу в исправительной колонии общего режима.
Ранее в Хакасии 14-летний школьник напился с матерью алкогольных напитков, забрал ее машину и погиб в смертельном ДТП.