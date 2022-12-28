Тигр утащил в лес и загрыз одного из пьяных друзей

Тигр набросился на троих пьяных друзей, убил одного из них и ранил остальных, сообщает India Today.

ЧП случилось на территории национального парка в Индии.

Приятели распивали алкоголь на природе, и тут к ним подкрался тигр. Он напал на одного из друзей, утащил его в лес и загрыз, пишет Lenta.ru.

Двое собутыльников погибшего также получили ранения.

Между тем охоту на людей в этом районе ведет единственный хищник. За последнее время этот тигр убил уже 10 человек.

Ранее в Индии девушка ради замужества пересекла границу, переплыла реку и прошла кишащий тиграми лес.