Тигр утащил в лес и загрыз одного из пьяных друзей

ЧП случилось на территории национального парка в Индии.
Приятели распивали алкоголь на природе, и тут к ним подкрался тигр. Он напал на одного из друзей, утащил его в лес и загрыз, пишет Lenta.ru.
Двое собутыльников погибшего также получили ранения.
Между тем охоту на людей в этом районе ведет единственный хищник. За последнее время этот тигр убил уже 10 человек.
Ранее в Индии девушка ради замужества пересекла границу, переплыла реку и прошла кишащий тиграми лес.
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