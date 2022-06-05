5 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Индии девушка ради замужества пересекла границу, переплыла реку и прошла кишащий тиграми лес

В Индии арестовали девушку через несколько дней после свадьбы — за нелегальное пересечение границы, сообщает India Today.

В Индии девушка ради встречи с женихом пересекла границу.
В Индии девушка ради встречи с женихом пересекла границу.
India Today. фото: Anupam Mishra

22-летняя Кришна, жительница Бангладеш, в соцсетях познакомилась с парнем из Индии. Молодые люди влюбились, девушка решила выйти замуж.

«Поскольку у Кришны не было паспорта, она решила пересечь границу нелегально», — отмечает издание.

Сначала Кришна прошла самый большой мангровый лес на Земле — Сундарбан, который известен своими королевскими бенгальскими тиграми.

Затем девушка около часа переплывала реку, чтобы добраться до места назначения.

Кришна вышла замуж за возлюбленного в храме Калигат в Калькутте. Однако в понедельник, 30 мая, ее арестовали за незаконное проникновение в Индию.

Ранее в Индии умершую на свадьбе невесту заменили на сестру.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость