В Индии девушка ради замужества пересекла границу, переплыла реку и прошла кишащий тиграми лес

22-летняя Кришна, жительница Бангладеш, в соцсетях познакомилась с парнем из Индии. Молодые люди влюбились, девушка решила выйти замуж.
«Поскольку у Кришны не было паспорта, она решила пересечь границу нелегально», — отмечает издание.
Сначала Кришна прошла самый большой мангровый лес на Земле — Сундарбан, который известен своими королевскими бенгальскими тиграми.
Затем девушка около часа переплывала реку, чтобы добраться до места назначения.
Кришна вышла замуж за возлюбленного в храме Калигат в Калькутте. Однако в понедельник, 30 мая, ее арестовали за незаконное проникновение в Индию.
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