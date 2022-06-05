В Индии девушка ради замужества пересекла границу, переплыла реку и прошла кишащий тиграми лес

В Индии арестовали девушку через несколько дней после свадьбы — за нелегальное пересечение границы, сообщает India Today .

В Индии девушка ради встречи с женихом пересекла границу.

22-летняя Кришна, жительница Бангладеш, в соцсетях познакомилась с парнем из Индии. Молодые люди влюбились, девушка решила выйти замуж.

«Поскольку у Кришны не было паспорта, она решила пересечь границу нелегально», — отмечает издание.

Сначала Кришна прошла самый большой мангровый лес на Земле — Сундарбан, который известен своими королевскими бенгальскими тиграми.

Затем девушка около часа переплывала реку, чтобы добраться до места назначения.

Кришна вышла замуж за возлюбленного в храме Калигат в Калькутте. Однако в понедельник, 30 мая, ее арестовали за незаконное проникновение в Индию.

Ранее в Индии умершую на свадьбе невесту заменили на сестру.