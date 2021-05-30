Не растерялись: в Индии умершую на свадьбе невесту заменили на сестру

Девушке стало плохо во время церемонии, когда она вместе с женихом проходила вокруг костра. Будущие молодожены произносили друг другу клятвы верности, но внезапно невеста потеряла сознание. Врачи, прибывшие на место происшествия констатировали смерть от остановки сердца
Но смерть девушки не стала поводом отменять праздник — так решили обе семьи. Несмотря на случившееся, они приняли решение отдать замуж за жениха-«вдовца» младшую сестру умершей.
Родные умершей невесты признались, что для них случившееся стало серьезным испытанием.
«Одна дочь лежала мертвой в одной комнате, а свадьба другой дочери праздновалась в другой комнате. Таких смешанных эмоций мы еще не испытывали», — рассказал один из родственников невест.