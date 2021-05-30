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Жизнь

Не растерялись: в Индии умершую на свадьбе невесту заменили на сестру

В Индии во время свадебной церемонии скончалась невеста. Девушку заменили на сестру, со ссылкой на портал India.com, пишет «Московский Комсомолец».

Свадьба, невеста.
Свадьба, невеста.
CC0

Девушке стало плохо во время церемонии, когда она вместе с женихом проходила вокруг костра. Будущие молодожены произносили друг другу клятвы верности, но внезапно невеста потеряла сознание. Врачи, прибывшие на место происшествия констатировали смерть от остановки сердца

Но смерть девушки не стала поводом отменять праздник — так решили обе семьи. Несмотря на случившееся, они приняли решение отдать замуж за жениха-«вдовца» младшую сестру умершей.

Родные умершей невесты признались, что для них случившееся стало серьезным испытанием.

«Одна дочь лежала мертвой в одной комнате, а свадьба другой дочери праздновалась в другой комнате. Таких смешанных эмоций мы еще не испытывали», — рассказал один из родственников невест.

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