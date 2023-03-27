Тысячи израильтян вышли на стихийный митинг к зданию парламента в Иерусалиме

Тысячи израильтян вышли на стихийный митинг против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ночь на 27 марта. Об этом сообщает ТАСС .

Тысячи жителей Израиля вышли на протестный митинг после отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил Нетаньяху.

Премьер-министр отстранил Галанта после того, как тот открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция. Ранее она вызвала массовые протесты оппозиции.

Ранее Нетаньяху предложил пакет законов, который ограничивает полномочия Верховного суда, а также дает властям контроль над назначением судей.

Telegram-канал Mash уточняет, что за последние дни на демонстрации уже вышло больше полумиллиона человек. Такая масштабная акция прошла в Израиле впервые.

Полиция в попытке разогнать протестующих применила водометы. Также на место происшествия прибыла конная полиция.

Ранее массовая акция протеста против законопроекта об иноагентах прошла в Тбилиси 8 марта. На улицы вышли около 30−40 тыс. человек.