Тысячи людей всё ещё без тепла. Что происходит на остановленной ТЭЦ Ярового

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, в ремонте на ТЭЦ Ярового задействовано 30 специалистов и 7 подсобных рабочих.

«На котле № 9 закончены работы на пароперегревателе, произведены гидроиспытания. Планируемое время окончания работ по котлу — 26 октября, 18:00. После этого начнется растопка. Котел № 7 остыл, в результате осмотра выяснилось что произошло разрушение экрана и обмуровки, повреждено около семи труб. Приступили к ремонту, планируемое время окончания работ — 27 октября, 18:00. На котле № 7 установлены леса и настил, начаты работы по обмуровыванию экрана», — сообщил Виталий Самобочий и подчеркнул, что все работы выполняются в соответствии с графиком.