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Происшествия

Тысячи людей всё ещё без тепла. Что происходит на остановленной ТЭЦ Ярового

Глава Ярового Виталий Самобочий доложил губернатору Алтайского края об оперативной обстановке на городской ТЭЦ. После аварии, которая случилась утром 25 октября, ремонт котлов на ТЭЦ ведется параллельно и круглосуточно. Закончить работы планируют к вечеру 27 октября.

На ТЭЦ Ярового.
На ТЭЦ Ярового.
Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, в ремонте на ТЭЦ Ярового задействовано 30 специалистов и 7 подсобных рабочих.

«На котле № 9 закончены работы на пароперегревателе, произведены гидроиспытания. Планируемое время окончания работ по котлу — 26 октября, 18:00. После этого начнется растопка. Котел № 7 остыл, в результате осмотра выяснилось что произошло разрушение экрана и обмуровки, повреждено около семи труб. Приступили к ремонту, планируемое время окончания работ — 27 октября, 18:00. На котле № 7 установлены леса и настил, начаты работы по обмуровыванию экрана», — сообщил Виталий Самобочий и подчеркнул, что все работы выполняются в соответствии с графиком.

По словам главы города, за всё время, пока ТЭЦ остановлена, в администрацию Ярового поступило только девять звонков от жителей города, и все обращения носили консультационный характер.

«Температура на объектах с круглосуточным пребыванием людей находится под постоянным контролем и составляет от +18 до +23 градусов», — доложил Виталий Самобочий.

Ранее зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко провел оперативное совещание по видеосвязи с главой Ярового Виталием Самобочим. Без тепла в городе с остановленной ТЭЦ остаются более сотни многоквартирников и более тысячи частных жилых домов.

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