Толпа подростков в балаклавах избила мужчину в сибирском регионе

Трое парней в балаклавах и черной одежде замахивались на прохожего, нападали на него сзади и пинали.

По словам очевидца, мужчина был пьян, но вел себя спокойно и буйным не был. Утверждается, что подростки напали на него без причины.

Остановить толпу школьников пытался охранник, но лезть в драку побоялся. В итоге другой женщине удалось их разогнать.

Знакомый подростков рассказал, что сейчас они не выходят на связь и прячутся. Другой знакомый пытается сам найти подозреваемого, который больше всего издевался на мужчиной.

Заявлений, сообщений и фактов обращения в медицинские учреждения от граждан пока не зафиксировали. В ГУ МВД по региону начали проверку.

Ранее толпа подростков в сибирском регионе избила мужчину из-за сигареты.