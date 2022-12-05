5 декабря
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Происшествия

Толпа подростков в балаклавах избила мужчину в сибирском регионе

В Новосибирске возле торгового центра «Роял Парк» вечером 3 декабря толпа подростков напала на прохожего, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Кулак, удар.
Кулак, удар.
СС0

Трое парней в балаклавах и черной одежде замахивались на прохожего, нападали на него сзади и пинали.

По словам очевидца, мужчина был пьян, но вел себя спокойно и буйным не был. Утверждается, что подростки напали на него без причины.

Остановить толпу школьников пытался охранник, но лезть в драку побоялся. В итоге другой женщине удалось их разогнать.

Знакомый подростков рассказал, что сейчас они не выходят на связь и прячутся. Другой знакомый пытается сам найти подозреваемого, который больше всего издевался на мужчиной.

Заявлений, сообщений и фактов обращения в медицинские учреждения от граждан пока не зафиксировали. В ГУ МВД по региону начали проверку.

Ранее толпа подростков в сибирском регионе избила мужчину из-за сигареты.

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