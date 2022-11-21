Толпа подростков в сибирском регионе избила мужчину из-за сигареты

В Новосибирске на ОбьГЭСе ночью 20 ноября толпа подростков напала на мужчину, пишет КП-Новосибирск.

Мужчина возвращался ночью от друга. По пути ему встретились подростки и попросили угостить сигаретой.

«Я ответил, что у меня нет. Они стали оспаривать, мол, ты же куришь, значит есть. Я попросил их сменить тон и пояснил, что до сигарет еще не доросли», — рассказывает пострадавший.

Такой ответ собравшуюся толпу не устроил. Они налетели на мужчину, отпинали и затем разбежались.

К счастью, как рассказал потерпевший, пострадал он не сильно. У него остались синяки.

Такое поведение со стороны малолетних новосибирцев не редкость. Ранее они уже были замешаны в подобном инциденте.

Ранее стало известно, что прохожий жестоко избил мужчину в сибирском городе.