Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
39

Томенко поручил правительству усилить работу по борьбе с пожарами в Алтайском крае

19 ноября на оперативном совещании правительства Алтайского края обсудили тему борьбы с пожарами. Губернатор Виктор Томенко отметил, что статистика по пожарам в регионе очень высокая, особенно это касается показателей смертности при подобных происшествиях, сообщил сайт краевого правительства.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
www.altairegion22.ru

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

С начала года по состоянию на сегодня в крае зарегистрировано 2639 пожаров. К концу года эта цифра может вырасти до трех тысяч. Очевидно, что необходимо принимать меры. Уже погибли более 130 человек. Из года в год эта статистика сохраняется. Некоторые мероприятия для предупреждения пожаров в крае предпринимаются, в частности, для многодетных семей приобретаются автономные пожарные извещатели.

Но необходимо эту работу усилить. Потому что люди гибнут.

Губернатор попросил совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю подготовить предложения по формированию комплекса мер для предотвращения подобных ситуаций.

Накануне, 18 ноября, в Тальменском районе на станции Озерки в жилом доме произошел пожар. Его ликвидировали в течение полутора часов. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. В результате погибли три человека. Причины пожара уточняются. Всего за неделю потушено 80 пожаров. Жертвами огненной стихии стали семь человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость