Томенко поручил правительству усилить работу по борьбе с пожарами в Алтайском крае

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
С начала года по состоянию на сегодня в крае зарегистрировано 2639 пожаров. К концу года эта цифра может вырасти до трех тысяч. Очевидно, что необходимо принимать меры. Уже погибли более 130 человек. Из года в год эта статистика сохраняется. Некоторые мероприятия для предупреждения пожаров в крае предпринимаются, в частности, для многодетных семей приобретаются автономные пожарные извещатели.
Но необходимо эту работу усилить. Потому что люди гибнут.
Губернатор попросил совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю подготовить предложения по формированию комплекса мер для предотвращения подобных ситуаций.
Накануне, 18 ноября, в Тальменском районе на станции Озерки в жилом доме произошел пожар. Его ликвидировали в течение полутора часов. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. В результате погибли три человека. Причины пожара уточняются. Всего за неделю потушено 80 пожаров. Жертвами огненной стихии стали семь человек.