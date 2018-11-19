Томенко поручил правительству усилить работу по борьбе с пожарами в Алтайском крае

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

С начала года по состоянию на сегодня в крае зарегистрировано 2639 пожаров. К концу года эта цифра может вырасти до трех тысяч. Очевидно, что необходимо принимать меры. Уже погибли более 130 человек. Из года в год эта статистика сохраняется. Некоторые мероприятия для предупреждения пожаров в крае предпринимаются, в частности, для многодетных семей приобретаются автономные пожарные извещатели.

Но необходимо эту работу усилить. Потому что люди гибнут.