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Во Владивостоке случился крупный пожар в торговом центре

В ночь на 19 ноября в торговом центре «Бум» во Владивостоке произошел пожар. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров. Открытое горение пожарные ликвидировали. Летом торговый центр закрывали из-за нарушений пожарной безопасности, сообщил ТАСС.

Пожарная машина. Пожар.
Пожарная машина. Пожар.
СС0

Информация о возгорании в торговом центре «Бум» поступила в пожарную службу Владивостока 19 ноября в 01:28 по местному времени. Пожарные прибыли на место через три минуты и сразу приступили к тушению. Из-за сильного задымления были задействованы звенья газодымозащитной службы.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. На тушении работают 45 человек личного состава и 14 единиц техники.

Торговый центр находится в густонаселенном спальном микрорайоне города, рядом расположены жилые дома, спортивный комплекс и средняя школа. Летом этого года ТЦ «Бум» закрывали из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, но затем он был открыт после их устранения.

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