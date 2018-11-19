Во Владивостоке случился крупный пожар в торговом центре

Информация о возгорании в торговом центре «Бум» поступила в пожарную службу Владивостока 19 ноября в 01:28 по местному времени. Пожарные прибыли на место через три минуты и сразу приступили к тушению. Из-за сильного задымления были задействованы звенья газодымозащитной службы.
По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. На тушении работают 45 человек личного состава и 14 единиц техники.
Торговый центр находится в густонаселенном спальном микрорайоне города, рядом расположены жилые дома, спортивный комплекс и средняя школа. Летом этого года ТЦ «Бум» закрывали из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, но затем он был открыт после их устранения.