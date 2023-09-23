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Происшествия

Топором и лопатой мужчина избил сожительницу в Новосибирске

В Новосибирске задержали мужчину, который несколько часов в гараже избивал сожительницу топором и лопатой, сообщает СУ СК по региону.

Топор
Топор
СС0

Ночью 20 сентября 31-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения удерживал сожительницу сначала в доме, потом в гараже.

Он нанес ей тяжкие телесные повреждения лопатой и топором.

Пострадавшая сумела открыть замок, выбежать и позвать на помощь.

Мужчину задержали и доставили в лечебное учреждение.

Известно, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее житель алтайского города решил перевоспитать трех девочек и угрожал им топором.

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