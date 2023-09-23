Топором и лопатой мужчина избил сожительницу в Новосибирске

Ночью 20 сентября 31-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения удерживал сожительницу сначала в доме, потом в гараже.
Он нанес ей тяжкие телесные повреждения лопатой и топором.
Пострадавшая сумела открыть замок, выбежать и позвать на помощь.
Мужчину задержали и доставили в лечебное учреждение.
Известно, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее житель алтайского города решил перевоспитать трех девочек и угрожал им топором.