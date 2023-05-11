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Происшествия

Торговцы из Камня-на-Оби со скандалом не поделили местный рынок

Разборки рынке в Камне-на-Оби запечатлел очевидец 10 мая, сообщают "Каменские новости".

Разборки на каменском рынке.
Разборки на каменском рынке.
Скриншот из YouTube

Как сообщают местные жители, беспорядки происходят уже не первый день. Люди начинают бояться ходить на рынок.

Продавцы не могут поделить торговое место. Вокруг перевернутые лотки, на асфальте разбросаны овощи и фрукты, а торговцы громко скандалят друг с другом.

По словам Алексея Шатулина, в ведомстве которого находится рынок, происходили внутрисемейные распри. И неизвестно, сколько "война" еще будет продолжаться, несмотря на попытки Шатулина уладить конфликт.

На место даже пришлось выехать сотрудникам полиции.

Ранее недовольный сибиряк ударил ножом продавца магазина.

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