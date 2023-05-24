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Происшествия

Трагедия на рыбалке: следователи выясняют обстоятельства гибели сибиряка

Следователи выясняют обстоятельства гибели 70-летнего жителя Новосибирска во время рыбалки, сообщает "Интерфакс".

Рыбалка.
Рыбалка.
unsplash.com

По предварительной версии, мужчина рыбачил на берегу водоема и удочкой задел провода линии электропередачи (ЛЭП).

И получил поражение электрическим током. От полученных травм скончался на месте.

Ранее следователи раскрыли подробности трагической гибели рыбаков на Алтае. Тела нашли в сгоревшем автомобиле Chevrolet Lacetti. Переночевать рыбаки решили в машине. Ближе к утру автомобиль загорелся, вследствие чего мужчинам не удалось выбраться наружу и они погибли.

А на Алтае молодая женщина погибла от удара током на рыбалке. Молодая женщина, ехавшая по озеру в Ельцовском районе на лодке с мужем и сыном, задела удочкой ЛЭП, получила удар током и скончалась на следующий день.

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