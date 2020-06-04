Трагедия в бухте: утопившую своих детей россиянку приговорили к 15 годам тюрьмы

Жительницу Вилючинска приговорили к 15 годам колонии общего режима за убийство своих 1,5 месячной дочери и 5-летнего сына.

Камчатский краевой суд признал женщину виновной в совершении преступления по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), сообщает прокуратура Камчатского края.

В момент преступления женщина осознавала опасность своих действий, следует из результатов судебно-психиатрической экспертизы.

Трагедия произошла 9 сентября 2019 года, пишет ИА «Кам 24». Один из местных жителей услышал крик ребенка и увидел, как женщина вместе с привязанными к ней детьми зашла в воду в бухте Крашенинникова.

Мужчина позвонил в МЧС, на место прибыли двое полицейских, так как рядом находится отдел МВД. 27-летнюю женщину с детьми вытащили, младенец был мертв, старший мальчик скончался в реанимации, пишет znak.com.

По словам знакомых осужденной, незадолго до совершения преступления она рассталась с отцом своей младшей дочери, у него появилась другая женщина.