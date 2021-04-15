Трагедия в многодетной семье: при пожаре погибли пятеро детей

В частном доме села Бызово Свердловской области произошел жуткий пожар, в результате которого погибли пятеро детей.

Трагедия затронула многодетную семью — в ней воспитывались семеро детей. Еще двое малолетних пострадали. Их мать, по данным СМИ, тоже выжила.

Точную причину гибели малышей определят по итогам судебных экспертиз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более людям), пишет «Росбалт».

Проводится осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи.

Между тем полицейские сообщили, что семья ранее состояла на профилактическом учете, но была с него снята.

Ранее два человека погибли при пожаре в барнаульской многоэтажке. Из дома эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, включая шестерых детей. Из задымленных соседних квартир вывели четырех человек.