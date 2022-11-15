Трамваи встали на пр. Строителей в Барнауле

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат городской думы (БГД) Юрий Красильников.
Также он опубликовал фотографии, на которых видно, как трамваи стоят в обе стороны.
Ранее стало известно, какие новые трамваи привезут в Барнаул.
В Барнауле утром 15 ноября остановилось трамвайное движение по пр. Строителей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат городской думы (БГД) Юрий Красильников.
Также он опубликовал фотографии, на которых видно, как трамваи стоят в обе стороны.
Ранее стало известно, какие новые трамваи привезут в Барнаул.
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