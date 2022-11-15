Трамваи встали на пр. Строителей в Барнауле

В Барнауле утром 15 ноября остановилось трамвайное движение по пр. Строителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат городской думы (БГД) Юрий Красильников.

Также он опубликовал фотографии, на которых видно, как трамваи стоят в обе стороны.

Ранее стало известно, какие новые трамваи привезут в Барнаул.