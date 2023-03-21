Трамвай задымился в центре Барнаула

На место происшествия прибыли пожарные. Людей внутри транспорта нет.
Другие трамваи, следующие в том же направлении, оказались в пробке.
Ранее трамвай сбил мужчину в Барнауле. Мужчина поскользнулся и упал, угодив ногой под колеса.
Задымление трамвая произошло на ул. Ленина, 106, сообщают очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».
На место происшествия прибыли пожарные. Людей внутри транспорта нет.
Другие трамваи, следующие в том же направлении, оказались в пробке.
Ранее трамвай сбил мужчину в Барнауле. Мужчина поскользнулся и упал, угодив ногой под колеса.
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