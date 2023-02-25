Стали известны подробности происшествия с мужчиной, которого сбил трамвай

Член семьи пострадавшего мужчины связался с сообществом Barnaul 22 и поделился подробностями ситуации.

Были слухи, что пострадавшего сбил автомобиль. Родственник это опровергает.

По словам парня, его отчим Николай вышел вечером из трамвая. Транспорт тронулся и зацепил Николая зеркалом. Мужчина поскользнулся и упал, угодив ногой под колеса.

Сейчас пострадавший лежит в больнице № 11. Ему ампутировали ногу чуть ниже колена.

По официальной версии мужчину сбил неустановленный автомобиль, который сейчас разыскивают.

Напомним, инцидент произошел 23 февраля на ул. Анатолия, 256.

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