Трамвай жестко протаранил такси в центре Барнаула

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Аносова, напротив ДК «Сибэнергомаш».
На опубликованных кадрах видно, что такси заехало на трамвайные пути. Там в него врезался трамвай.
У автомобиля полностью смята боковая часть со стороны водителя.
На опубликованных кадрах можно заметить, что медики погрузили в машину скорой помощи человека — вероятно, пострадавшего в аварии.
На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.
Ранее семь ДТП на одном месте произошли в Бийске всего за час.