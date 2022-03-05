Колеса отвалились у трамвая в Барнауле

У трамвая произошло расформирование передней колесной пары, объяснили в администрации города.
У трамвая произошло ЧП.
«Инцидент Барнаул»
«На данный момент трамвайные маршруты 7, 2, 10, которые движутся в направлении ул. А. Петрова, ходят измененными маршрутами. В обратном направлении движение не изменено», — добавили в мэрии.
На месте уже работает аварийная бригада. После буксировки трамвая движение на участке восстановится.
Ранее в Бийске возле трамвайного депо вагон маршрута № 3 слетел с рельсов и врезался в столб.