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Происшествия

Колеса отвалились у трамвая в Барнауле

Трамвай маршрута № 10 в Барнауле сошел с рельсов из-за проблем с колесами. Это произошло на ул. Попова между Власихинской и Балтийской.

У трамвая произошло ЧП.
У трамвая произошло ЧП.
"Инцидент Барнаул"

У трамвая произошло расформирование передней колесной пары, объяснили в администрации города.

У трамвая произошло ЧП.
У трамвая произошло ЧП.
«Инцидент Барнаул»

«На данный момент трамвайные маршруты 7, 2, 10, которые движутся в направлении ул. А. Петрова, ходят измененными маршрутами. В обратном направлении движение не изменено», — добавили в мэрии.

На месте уже работает аварийная бригада. После буксировки трамвая движение на участке восстановится.

Ранее в Бийске возле трамвайного депо вагон маршрута № 3 слетел с рельсов и врезался в столб.

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