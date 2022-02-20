В Бийске трамвай с людьми «занесло на рельсах»: вагон пошел боком и врезался в столб

По словам очевидцев, в результате происшествия пострадали люди.
Не уточняется, пострадали ли это пассажиры или сотрудники трамвайного парка.
«При движении трамвай занесло, тележка сошла с путей», — уточняет «Бийский рабочий».
В результате слетевший с рельсов вагон понесло и он боком врезался в столб.
Ранее в Бийске устроил «акт самосожжения» трамвай, который «эксплуатируют уже 1200 лет».
Напомним, на Алтае планируют потратить 1 млрд рублей на обновление трамваев и троллейбусов в трех городах — Барнауле, Рубцовске и Бийске.