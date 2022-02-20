В Бийске трамвай с людьми «занесло на рельсах»: вагон пошел боком и врезался в столб

В Бийске днем 20 февраля возле трамвайного депо вагон маршрута № 3 слетел с рельсов и врезался в столб, сообщает « ДТП Бийск ».

В Бийске трамвай сошел с рельсов.

По словам очевидцев, в результате происшествия пострадали люди.

Не уточняется, пострадали ли это пассажиры или сотрудники трамвайного парка.

«При движении трамвай занесло, тележка сошла с путей», — уточняет «Бийский рабочий».

В результате слетевший с рельсов вагон понесло и он боком врезался в столб.

Ранее в Бийске устроил «акт самосожжения» трамвай, который «эксплуатируют уже 1200 лет».

Напомним, на Алтае планируют потратить 1 млрд рублей на обновление трамваев и троллейбусов в трех городах — Барнауле, Рубцовске и Бийске.